Гвардиола хочет, чтобы "Манчестер Сити" предложил Де Брюйне улучшенный контракт

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы его клуб предложил полузащитнику команды Кевину Де Брюйне улучшенный контракт.

Как информирует испанская пресса, поверхностный интерес к 26-летнему хавбеку "горожан" уже начали проявлять мадридский "Реал" и каталонская "Барселона". Поэтому наставник "Сити", пытаясь исключить возможную потерю своего ведущего игрока, намерен добиться, чтобы клуб продлил контракт с бельгийцем на улучшенных для него условиях.

Напомним, Гвардиола в очередной раз похвалил Месси. | soccernews.ru