Гвардиола хочет, чтобы "Манчестер Сити" продлил соглашение с хавбеком команды

Хавбек "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган может получить новый контракт.

Как сообщает Goal.com, на этом настаивает тренер "горожан" Хосеп Гвардиола, который считает игрока одной из важных составляющих команды.

Действующее соглашение игрока истекает летом 2020 года.

Гюндоган перебрался в "Сити" в 2016 году. В нынешнем сезоне на его счету четыре гола и семь ассистов в 24 играх.

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