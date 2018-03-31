Гвардиола хочет использовать Уокера в центре обороны

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет использовать правого защитника Кайла Уокера в центре обороны.

Как сообщает Goal.com, испанскому специалисту понравился эксперимент наставника сборной Англии Гарета Саутгейта, который в последних матчах наигрывал Уокера на позиции правого центрального бека в системе с тремя защитниками.

В этом сезоне 27-летний Уокер сыграл за "Манчестер Сити" 42 матча и сделал 8 результативных передач.

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