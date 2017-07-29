Гвардиола хочет подписать центрального защитника

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола надеется, что клубу удастся приобрести центрального защитника.

"Конечно, я доволен Стоунзом, Отаменди и Компани, однако все же посмотрим, удастся ли нам подписать еще кого-нибудь. У нас осталось не так много денег на трансферы.

Мы уже потратили много средств на новых футболистов, а цены на исполнителей за последние несколько лет установились на очень высоком уровне. Но все же если у нас будет возможность кого-то подписать, мы попытаемся сделать это. Если же нам это не удастся, будем обходиться теми игроками, которые есть у нас сейчас" - приводит слова Гвардиолы Manchester Evening News.

Напомним, что в действующее трансферное окно "горожане" приобрели трех фланговых защитников Кайла Уокера, Бенжамена Менди и Данило.

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