Гвардиола хочет подписать Дугласа Косту

Вингер "Ювентуса" Дуглас Коста может перебраться в "Манчестер Сити".

Как сообщает Tuttosport, в трансфере 28-летнего игрока лично заинтересован наставник "горожан" Хосеп Гвардиола, который видит в бразильце идеального кандидата на усиление атаки.

Отметим, что конкуренцию "Манчестер Сити" в борьбе за Косту могут составить "Манчестер Юнайтед" и ПСЖ.

В этом сезоне Коста провел 24 игры, забил один гол и отдал два ассиста.

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