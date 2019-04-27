Гвардиола хочет подписать хавбека "Атлетико"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде хавбека "Атлетико" Родриго Эрнандеса.

Действующий контракт 22-летнего испанца с клубом рассчитан до 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 70 миллионов евро.

Отметим, что Родриго - воспитанник "матрасников". В этом сезоне он провел 43 игры, в которых отметился двумя забитыми мячами.

После 34 туров "Атлетико" идет на втором месте в Примере, отставая от лидирующей "Барселоны" на 9 очков.

Читайте также: "Манчестер Сити" лидирует в борьбе за португальского полузащитника. | http://soccernews.ru