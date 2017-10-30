Гвардиола хочет подписать трех игроков из Ла Лиги

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хочет подписать сразу трех игроков из испанской Ла Лиги.

Так, по сведениям испанской прессы, наставник "горожан" желает видеть в своей команде полузащитника "Валенсии" Дани Парехо, его одноклубника Хосе Гайя, выступающего на позиции левого защитника, и вингера "Севильи" Пабло Сарабию. Вполне возможно, что кто-то из этой троицы переберется в "Сити" уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, "Манчестер Сити" хочет заполучить Алексиса Санчеса бесплатно. | soccernews.ru