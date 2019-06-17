Гвардиола хочет подписать вратаря "Эйбара"
Голкипер "Эйбара" Асьер Риесго может продолжить карьеру в Англии.
По сведениям The Sun, 35-летним голкипером интересуется "Манчестер Сити", а именно их тренер Хосеп Гвардиола.
Отметим, что у испанца истекает соглашение с "Эйбаром" и он может перебраться в стан "горожан" свободным агентом.
В минувшем сезоне Риесго провел 16 матчей и пропустил 24 гола.
Читайте также: "Манчестер Сити" договорился с ключевым защитником о продлении контракта. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Болт: "Манчестер Юнайтед" должен строить игру вокруг Погба"
-
1
Главный тренер "Тамбова": "Если бы я выдержал полгода с Туре, был бы круче Гвардиолы"
-
Андре Виллаш-Боаш хочет видеть в "Марселе" Соломона Рондона
-
2
"Кристал Пэлас" снова отказал "Манчестер Юнайтед" в покупке Уана-Биссака
-
Дзюба дважды выиграл пенальти-челлендж у голкипера женской сборной России Тодуа
-
1
ПСЖ надеется этим летом приобрести Поля Погба
-
Тотти может отправиться в "Сампдорию"
-
Гвардиола хочет подписать вратаря "Эйбара"
-
1
"Челси" отклонил два предложения по Виллиану
-
"Арсеналу" интересен защитник ПСЖ
-
1
Сарри попросит "Ювентус" подписать Жоржиньо
-
Юнгберг стал ассистентом Эмери в "Арсенале"
-
"Дерби" не намерен отпускать Лэмпарда в "Челси"
-
4
Президент ПСЖ: "Никто не заставлял Неймара переходить в наш клуб"
-
1
"Барселона" и "Валенсия" готовят обмен игроками
-
1
Президент ПСЖ: "Останется ли Мбаппе? Я уверен в этом на 200 процентов"
-
Девять европейских обладателей дублей в сезоне 2018-19
-
Официально: Тотти покинул "Рому"
-
В Азии команды забили на двоих 39 голов
-
"Краснодар" и "Спартак" поборются за голландского хавбека
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16