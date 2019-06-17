Гвардиола хочет подписать вратаря "Эйбара"

Теги эйбарманчестер ситихосеп гвардиолаасьер риесго

Гвардиола хочет подписать вратаря "Эйбара"

Голкипер "Эйбара" Асьер Риесго может продолжить карьеру в Англии.

По сведениям The Sun, 35-летним голкипером интересуется "Манчестер Сити", а именно их тренер Хосеп Гвардиола.

Отметим, что у испанца истекает соглашение с "Эйбаром" и он может перебраться в стан "горожан" свободным агентом.

В минувшем сезоне Риесго провел 16 матчей и пропустил 24 гола.

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