Гвардиола хочет помочь "Наполи" выйти в плей-офф ЛЧ



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пообещал наставнику "Наполи" Маурицио Сарри обыграть "Шахтер" в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Каталонский специалист отправил соответствующее сообщение своему итальянскому коллеге.

Напомним, что "Наполи" для выхода в плей-офф нужно обыграть "Фейеноорд" и надеяться на поражение "Шахтера" от "Манчестер Сити".

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