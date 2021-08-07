Гвардиола хочет посвятить победу в Суперкубке Англии погибшему сыну Баллака

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Гвардиола хочет посвятить победу в Суперкубке Англии погибшему сыну Баллака

Фото инстаграм mrpepguardiola

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что хочет выиграть Суперкубок Англии, чтобы посвятить эту победу Эмилио Баллаку.

Напомним, что 18-летний сын Михаэля Баллака погиб на этой неделе, попав в аварию на квадроцикле.

"Я считал его другом своей семьи. Мы познакомились, когда я работал в Мюнхене. Это был замечательный парень, очень образованный, но, к сожалению, произошла эта трагедия. Я хочу как можно лучше провести матч за Суперкубок Англии, постараться выиграть и посвятить победу ему", - цитирует Гвардиолу Talk Sport.

"Манчестер Сити" сразится за трофей с "Лестером". Матч состоится сегодня в 19:15 по московскому времени.

Не пропустите: Гвардиола подтвердил интерес "Манчестер Сити" к Кейну. | http://soccernews.ru
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