Гвардиола хочет видеть Харри Кейна в "Манчестер Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хотел бы видеть в своей команде форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна. Об этом сообщает The Independent.
По данным источника, во время подписания нового контракта с "горожанами" обсуждался вопрос того, кого бы специалист хотел видеть в своей команде. Главным кандидатом стал Кейн. Гвардиола настаивает на то, чтобы клуб приложил все усилия для его подписания.
Велика вероятность, что, если "Тоттенхэм" не сможет завоевать трофей в этом сезоне, он сам настоит на своем уходе.
В нынешнем розыгрыше Кейн участвовал в 15 матчах за "Тоттенхэм", забив 13 голов и сделав 11 ассистов.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
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|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
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