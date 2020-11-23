Гвардиола хочет видеть Харри Кейна в "Манчестер Сити"

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Гвардиола хочет видеть Харри Кейна в "Манчестер Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола хотел бы видеть в своей команде форварда "Тоттенхэма" Харри Кейна. Об этом сообщает The Independent.

По данным источника, во время подписания нового контракта с "горожанами" обсуждался вопрос того, кого бы специалист хотел видеть в своей команде. Главным кандидатом стал Кейн. Гвардиола настаивает на то, чтобы клуб приложил все усилия для его подписания.

Велика вероятность, что, если "Тоттенхэм" не сможет завоевать трофей в этом сезоне, он сам настоит на своем уходе. 

В нынешнем розыгрыше Кейн участвовал в 15 матчах за "Тоттенхэм", забив 13 голов и сделав 11 ассистов.

А еще: Моуринью мечтает о чемпионстве, а Гвардиола падает вниз по турнирной таблице: "Тоттенхэм" обыграл "Ман Сити" в центральном матче тура в АПЛ| http://soccernews.ru
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