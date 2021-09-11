Гвардиола хочет видеть в "Манчестер Сити" одного из лидеров "Реала"

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Гвардиола хочет видеть в "Манчестер Сити" одного из лидеров "Реала"

Фото инстаграм Луки Модрича

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич заинтересовал "Манчестер Сити", утверждает El Nacional.

По информации источника, "горожане" могут подписать 36-летнего футболиста в 2022 году, когда истечёт его контракт с королевским клубом.

Видеть хорватского хавбека в своей команде лично хочет главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.

В этом сезоне Модрич сыграл 1 матч, после чего восстанавливался от травмы приводящей мышцы.

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