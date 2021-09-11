Гвардиола хочет видеть в "Манчестер Сити" одного из лидеров "Реала"
Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич заинтересовал "Манчестер Сити", утверждает El Nacional.
По информации источника, "горожане" могут подписать 36-летнего футболиста в 2022 году, когда истечёт его контракт с королевским клубом.
Видеть хорватского хавбека в своей команде лично хочет главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола.
В этом сезоне Модрич сыграл 1 матч, после чего восстанавливался от травмы приводящей мышцы.
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|Команда
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|27
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|2
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18