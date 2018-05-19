Гвардиола хочет заменить Артету легендой "Барселоны"

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Гвардиола хочет заменить Артету легендой "Барселоны"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола начал поиск нового помощника в связи с вероятным уходом Микеля Артеты в "Арсенал".

Как сообщает Yahoo Sport, 47-летний наставник хочет, чтобы его ассистентом стал полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста.

По информации источника, "горожане" контактировали с легендой "сине-гранатовых" и предлагали ему такой вариант. Утверждается, что Иньесту подобный сценарий продолжения карьеры заинтересовал.

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