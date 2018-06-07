Гвардиола: "Хочу завершить тренерскую карьеру в "Барселоне"

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Гвардиола: "Хочу завершить тренерскую карьеру в "Барселоне"Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, где бы он хотел завершить свою карьеру.

"Когда я задумаюсь о выходе на пенсию, я хотел бы вернуться в "Барсу", чтобы поработать в молодежной академии клуба. Я всегда думал о том, что закончу карьеру там, где я ее начинал - с одной игрой в неделю. Потому что я был очень счастлив, работая в юношеском футболе, хотя я знаю, что теперь он сильно изменился. Потому что сейчас у детей есть агенты и другие советники вокруг них. В мое время все было не так", - цитирует 47-летнего специалиста El Mundo Deportivo.

Напомним, Гвардиола прокомментировал уход Зидана из "Реала". | soccernews.ru

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