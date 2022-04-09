Гвардиола хотел бы навсегда остаться в "Манчестер Сити"

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Гвардиола хотел бы навсегда остаться в "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Манчестер Сити"\Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о своем будущем. Напомним, что ранее сообщалось о переговоров испанского тренера с федерацией футбола Бразилии о работе в национальной команде.

"Давайте не сегодня. У меня контракт с клубом, и я здесь очень счастлив. Я не останусь здесь навсегда, но хотел бы этого. Места лучше не придумать.

Я могу продлить контракт на 10 лет, но не буду этого делать. Сейчас не очень подходящий момент для таких вопросов. Я не знаю, откуда появилась эта информация", – сказал испанский специалист.

Отметим, что нынешнее соглашение Гвардиолы с "Сити" рассчитано до лета 2023 года.

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Комментарии

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andi
андрей

Лишь бы шейхи деньги на трансферы давали тогда и М.С. будет жить.

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