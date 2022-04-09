Гвардиола хотел бы навсегда остаться в "Манчестер Сити"
Фото: твиттер "Манчестер Сити"\Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал слухи о своем будущем. Напомним, что ранее сообщалось о переговоров испанского тренера с федерацией футбола Бразилии о работе в национальной команде.
"Давайте не сегодня. У меня контракт с клубом, и я здесь очень счастлив. Я не останусь здесь навсегда, но хотел бы этого. Места лучше не придумать.
Я могу продлить контракт на 10 лет, но не буду этого делать. Сейчас не очень подходящий момент для таких вопросов. Я не знаю, откуда появилась эта информация", – сказал испанский специалист.
Отметим, что нынешнее соглашение Гвардиолы с "Сити" рассчитано до лета 2023 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18