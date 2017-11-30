Гвардиола: "Хотелось бежать и праздновать гол вместе со Стерлингом, но я не такой быстрый"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал игру своей команды в матче с "Саутгемптоном" (2:1) в 14-м туре АПЛ.
"Замечательный матч! Болельщики ликовали в последние секунды, и мы были рады отпраздновать победу вместе с ними. Приношу извинения рефери, я не мог сдерживать свою радость! Хотелось бежать и праздновать гол вместе со Стерлингом, но я не такой быстрый!
Гол Стерлинга был исключительным, потому что игроки "Саутгемптона" защищались вдесятером. Рахим молод, со временем он будет совершенствовать свою игру. Раньше он был более стеснительным, но ребята помогают ему верить в себя и в успех команды", — сказал испанец. | soccernews.ru
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|Лестер Сити
|14
|17
|10
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|17
|11
|Саутгемптон
|13
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|12
|Ньюкасл Юнайтед
|14
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|13
|Хаддерсфилд Таун
|13
|15
|14
|Борнмут
|13
|14
|15
|Сток Сити
|13
|13
|16
|Вест Бромвич Альбион
|14
|12
|17
|Эвертон
|13
|12
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|10
|19
|Суонси Сити
|13
|9
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|Кристал Пэлас
|14
|9