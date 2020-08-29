Гвардиола и Агуэро уговаривают Месси перейти в "Манчестер Сити"

Капитана "Барселоны" Лионеля Месси активно зазывают в "Манчестер Сити", пишет The Telegraph.

По сведениям издания, сначала аргентинца уговаривал бывший тренер "сине-гранатовых" Хосеп Гвардиола, ныне возглавляющий "горожан".

Теперь же к процессу переманивания 33-летнего форварда на Туманный Альбион присоединился его соотечественник Серхио Агуэро.

Напомним, что Месси является крёстным отцом сына нападающего "Сити". Их много лет связывают близкие отношения.

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