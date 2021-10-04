Гвардиола и Анчелотти обвиняются в махинациях с уплатой налогов

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Гвардиола и Анчелотти обвиняются в махинациях с уплатой налогов

Фото: твиттер Sahara Reporters/Автор неизвестен
Международный консорциум журналистов обнародовал документы о сокрытии доходов главными тренера "Манчестер Сити" Пепом Гвардиолой и "Реала" Карло Анчелотти, сообщает El País.

По сведениям источника, Гвардиола будучи футболистов получал деньги на оффшорный счет в тот момент, когда выступал за катарский "Аль-Ахли". Таким образом, испанец скрыл от испанской налоговой службы несколько миллионов евро. Также в документах упоминается Анчелотти, который ранее уже заплатил почти 1,5 миллиона евро за налоговые нарушения в 2014 и 2015 годах.

Также есть информация, что Гвардиола скрыл информацию о дополнительных 500 тысячах евро, которые он заработал будучи главным тренером "Барселоны".

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