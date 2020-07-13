Гвардиола и его штаб отреагировали на решение CAS отменить дисквалификацию клуба

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Гвардиола и его штаб отреагировали на решение CAS отменить дисквалификацию клуба

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на решение спортивного арбитражного суда отменить дисквалификацию клуба в Лиге Чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, после объявления вердикта помощник специалиста Манель Эстиарте опубликовал в инстаграме фотографию, на которой Гвардиола с тренерским штабом улыбаются на фоне экрана телевизора, где в прямом эфире обсуждается решение суда.

Напомним, что УЕФА обвинял английский клуб в намеренном завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год, то есть нарушении правил ФФП.

Таким образом, "Сити" примет участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. Из топ-4 АПЛ команда Хосепа Гвардиолы уже точно не вылетит.

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