Гвардиола и его штаб отреагировали на решение CAS отменить дисквалификацию клуба
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отреагировал на решение спортивного арбитражного суда отменить дисквалификацию клуба в Лиге Чемпионов. Об этом сообщает Sky Sports.
По данным источника, после объявления вердикта помощник специалиста Манель Эстиарте опубликовал в инстаграме фотографию, на которой Гвардиола с тренерским штабом улыбаются на фоне экрана телевизора, где в прямом эфире обсуждается решение суда.
Напомним, что УЕФА обвинял английский клуб в намеренном завышении спонсорских доходов в период с 2012 по 2016 год, то есть нарушении правил ФФП.
Таким образом, "Сити" примет участие в следующем розыгрыше Лиги Чемпионов. Из топ-4 АПЛ команда Хосепа Гвардиолы уже точно не вылетит.
Не пропустите: "Манчестер Сити" готов предложить Агуэро продлить контракт. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Юран выразил уверенность, что "Химки" сыграют в следующем сезоне РПЛ
-
Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и слова Карпина
-
Отец Еременко рассказал, как чувствует себя футболист
-
Кикнадзе сообщил, что Жоау Мариу может остаться в "Локомотиве"
-
"Матч ТВ": "Краснодар" интересуется Кварцхелией
-
1
Tuttosport: Роналду не планирует покидать "Ювентус"
-
Вандерсон прокомментировал игру "Краснодара" после рестарта сезона РПЛ
-
"Ростов" подписал контракт с хавбеком курского "Авангарда"
-
В охранной фирме рассказали, почему Холанда выгнали из ночного клуба
-
1
Тренер "Сочи" Бородин: "Зенит" обыграет этот "Спартак" одной левой, в полноги"
-
Стало известно, почему Еременко не играет за "Ростов"
-
Чалов: "Думаю, приз лучшему игроку матча с "Рубином" получил по блату"
-
"Ростов" сообщил, что Карпин не собирается покидать команду
-
Гвардиола и его штаб отреагировали на решение CAS отменить дисквалификацию клуба
-
Хавбек "Баварии" Алькантара может продолжить карьеру в Италии или Англии
-
Гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи о возможном подписании Ловрена
-
Хавбек "Спартака" отказался переходить в "Локомотив"
-
Смолов научил игроков "Сельты" материться по-русски
-
1
УЕФА отреагировал на отмену дисквалификации "Манчестер Сити" в еврокубках
-
У Артуро Видаля самый высокий процент реализации моментов среди игроков Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18