Гвардиола и Клопп круче Фергюсона, Венгер - мимо! Авторитетное английское издание назвало 10 лучших тренеров десятилетия в АПЛ

10 лет – безусловно, довольно серьезный срок. За это время в английской Премьер-лиге на постоянной основе успели поработать 97 тренеров (без учета исполняющих обязанности). Среди них сразу 8 наставников могут похвастаться титулом чемпиона Англии – интересно, что ни один из них не выигрывал АПЛ с разными клубами. Популярное британское издание FourFourTwo составило рейтинг из десяти лучших тренеров Премьер-лиги в период с 2010 по 2019рр. Интересно, что в списке не нашлось места легендарному экс-наставнику "Арсенала" Арсену Венгеру. По мнению британских журналистов, звездным часом француза была предыдущая декада – с 2000 по 2009 года, а прошедшее десятилетие сложилось для именитого тренера не слишком удачно, хотя он, без сомнения, заслуживает глубокого уважения. Что ж, давайте пересмотрим, кто оказался в списке избранных тренеров Премьер-лиги последнего десятилетия по версии британских репортеров.

10. Клаудио Раньери

Итальянец просто не мог не попасть в рейтинг, даже с учетом всей своей неоднозначности. Он не сумел спасти от вылета Фулхэм, а ранее провалился в сборной Греции и был уволен из "Лестера". Впрочем, Раньери вошел в историю Премьер-лиги как один из главных создателей сенсационного чемпионства "Лестера" в сезоне 2015/16. "Лисы" воспользовались кризисом всех грандов и неожиданно для всех стали сильнейшей командой Англии. Сейчас многие игроки того "Лестера" сверкают в АПЛ – Н’Голо Канте является лидером "Челси", Рияд Марез регулярно выходит на поле в составе "Манчестер Сити", а Джейми Варди продолжает удивлять всю Англию феноменальной голевой серией. Впрочем, на тот момент о них практически никто не знал. Эти ребята вместе с Весом Морганом, Робертом Хутом, Дэнни Дринкуотером и другими сумели создать историю, похожую на сказку, а главным волшебником был именно Клаудио Раньери.

9. Рой Ходжсон

Единственный представитель Англии в ТОП-10. Ходжсон, которому в этом году исполнилось 72, спас от вылета из АПЛ "Вест Бромвич" и "Кристал Пэлас". Под его руководством Пэлас из аутсайдера чемпионата стал крепким середняком, а "Фулхэм" играл в финале Лиги Европы 2009/10. Подопечные Ходжсона в сезоне 2019/20 имеют 4-ю по надежности оборону чемпионата – больше пропустили такие монстры как "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм" и "Челси". Он уже стал самым возрастным тренером, который когда-либо выводил команду на поединок Премьер-лиги в статусе главного тренера. Обойти по этому показателю сэров Алекса Фергюсона и Бобби Робсона – дорогого стоит. Безусловно, работу Ходжсона в "Ливерпуле" в начале десятилетия трудно назвать удачной, но своими результатами в других клубах тренер доказал свою высокую квалификацию.

8. Жозе Моуринью

Именитый португалец был близок к тому, чтобы "пролететь" мимо ТОП-10. Моуринью был уволен из "Челси" и "Манчестер Юнайтед" из-за неудовлетворительных результатов, а на момент отставки "Особенного" лондонцы находились вплотную к зоне вылета АПЛ, хотя было сыграно уже почти половина сезона. Впрочем, не стоит обходить вниманием 4 внутренние трофеи португальца в течении десятилетия. Чемпионство и Кубок лиги с "Челси", Суперкубок Англии и Кубок Лиги, а также победа в Лиге Европы с "Манчестер Юнайтед" – достойный потенциал. По крайней мере, столько трофеев за короткое время "красные дьяволы" завоевали впервые со времен сэра Алекса Фергюсона. Моуринью новым САФом для МЮ не стал, но хотя бы сумел пополнить клубный музей несколькими наградами.

7. Брендан Роджерс

46-летний североирландец был в шаге от чемпионства с "Ливерпулем", но титул был драматически потерянный в последних турах сезона 2013/14 (да, именно тот момент с падением Джеррарда в матче с "Челси"). Под его руководством в лагере "мерсисайдцев" за смешные деньги появились Джеймс Милнер, Джо Гомес, Коутиньо и Фирмино, а 18-летний Стерлинг получил от тренера шанс в первой команде "Ливерпуля" и заявил о себе. Нынешняя работа Роджерса в "Лестере" тоже стоит комплиментов – "лисы" после первого круга занимают второе место в чемпионате, хотя и несколько затормозили в последних турах. Впрочем, команда имеет хорошие шансы завершить сезон в зоне Лиги Чемпионов, ведь от 5-го места "Лестер" оторвался на вполне приличные 9 пунктов. Роджерсу только 46 лет – молодой возраст, как для тренера, так что в Брендана есть все возможности для дальнейшего прогресса.

6. Рафаэль Бенитес

В 2010 году испанец покинул "Ливерпуль", который приводил к победе в Лиге Чемпионов, а осенью 2012-го стал главным тренером "Челси". Бенитес не сумел вывести лондонцев в плей-офф Лиги Чемпионов (правда, практически все шансы были потеряны еще до прихода), а по окончании сезона 2012/13 покинул клуб после победы в финале Лиги Европы. Весной 2016-го Бенитес вернулся в АПЛ – Ньюкасл, пытаясь сохранить прописку в элите, объявил о назначении испанца новым главным тренером. Впрочем, чуда не произошло – "сороки" покинули элитный дивизион, но Рафаэль остался в команде и уже в следующем сезоне вернул "Ньюкасл" в Премьер-лигу. Бенитес сделал "сорок" середняком чемпионата, но постоянные конфликты с владельцем клуба по трансферной политики привели к тому, что прошлым летом испанец отказался продлевать контракт и переехал в Китай.

5. Антонио Конте

Летом 2016 итальянец возглавил "Челси". Юрген Клопп на тот момент провел на Туманном Альбионе только несколько месяцев, а Хосеп Гвардиола возглавил "Манчестер Сити". Вернулся к работе и Жозе Моуринью, который стал главным тренером "Манчестер Юнайтед". "Сити", "Ливерпуль" и МЮ заняли 3, 4 и 6 места соответственно, а вот "Челси" уверенно выиграл чемпионат Англии. Конте омолодил команду так же молниеносно, как восстановил свои волосы. Игроки, которые, казалось, исчерпали себя в Лондоне, получили новый импульс и стали лидерами команды. Аспиликуэта, Мозес, Азар, Маркос Алонсо – все они под руководством Конте засияли новыми красками и помогли "синим" получить последнее на данный момент чемпионство.

4. Сэр Алекс Фергюсон

Один из двух менеджеров, который дважды стал чемпионом в течение десятилетия. Он завершил карьеру еще в 2013 году, но занял высокую 4-ю позицию рейтинга. Итоговое место легенды могло быть и выше, если бы не несколько нюансов. По мнению журналистов FourFourTwo, Фергюсон оставил после себя довольно разбитую команду, а также не позаботился о приходе достойного наследника, ведь Дэвид Мойес, который заменил сэра Алекса на тренерской скамье "манкунианцев", немного не соответствовал уровню клуба. В то же время значение и роль Фергюсона в истории МЮ отрицать бессмысленно – это действительно легендарная фигура.

3. Маурисио Почеттино

Несмотря на недавнее увольнение из "Тоттенхэма", аргентинец за 5 лет в клубе провел отличную работу. Даже отсутствие трофеев не перечеркнет тех достижений, которых удалось достичь Почеттино. Регулярное участие в Лиге Чемпионов в последние годы, выход в финал самого престижного европейского турнира – о таком фанаты "шпор" могли только мечтать. В 2016/17 годах "Тоттенхэм" набрал 86 очков – этого бы хватило для чемпионства в 11-ти из 24-х предыдущих кампаний. Также не забываем, что Почеттино работал в условиях экономии – "Тоттенхэм" завершал строительство нового стадиона, из-за чего больше года не подписывал ни одного новичка. Впрочем, Маурисио запомнился не только работой в Лондоне. В своем единственном полном сезоне в Саутгемптоне аргентинец поднял "святых" на 8 место чемпионата – шикарный показатель, учитывая уровень команды.

2. Юрген Клопп

За 4 года в "Ливерпуле" немец трижды выводил мерсисайдцев в финал евротурниров, а 2019 является самым успешным как для самого Клоппа, так и для "красных". "Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат Мира, а в чемпионате опережает ближайшего преследователя на 13 пунктов – титул близок, как никогда. Осталось только удержать лидерство. Именно под руководством Клоппа "Ливерпуль" подписал Садио Мане, Мохаммеда Салаха, Вирджил ван Дейка и Алиссона Беккера, которые составляют костяк команды. Нынешний "Ливерпуль" – творение Клоппа. Он превратил хороших игроков в больших, а больших – в суперзвезд. Немецкий специалист не оказался на вершине только потому, что нашелся еще лучший тренер!

1. Хосеп Гвардиола

За 3,5 сезона в Англии Пеп добыл 7 трофеев, среди которых – 2 чемпионских титула. Феноменальная гонка "Сити" и "Ливерпуля" в прошлом сезоне стала украшением чемпионата – "мерсисайдцы" набрали 97 очков (рекорд клуба), но финишировали на второй позиции. 169 голов "Манчестер Сити" в течении сезона. Два звание лучшего тренера года. Вдвое больше наград лучшему менеджеру месяца, чем у Жозе Моуринью. Гвардиола, безусловно, лучший тренер АПЛ в последние годы. Единственные его неудачи – отсутствие победы в Лиге Чемпионов и практически проигранное чемпионство сезона 2019/20. Отыграть у такого Ливерпуля 14 очков (а возможно и все 17, у "скаузеров" там еще игра в запасе имеется) – крайне трудное дело.