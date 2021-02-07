Гвардиола и Клопп сравнялись по числу побед в матчах друг против друга

В матче 23-го тура чемпионата Англии "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Ливерпуль" со счетом 4:1. Таким образом, главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола сравнялся с наставником мерсисайдцев Юргеном Клоппом по числу побед в матчах друг против друга.

Испанский и немецкий специалист провели между собой 21 матч и одержали по девять побед, еще три матча завершились вничью.

Напомним, что Гвардиола и Клопп, кроме Премьер-лиги, также встречались в Бундеслиге. С 2013 по 2015 годы наставники возглавляли "Баварию" и дортмундскую "Боруссию", соответственно.

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