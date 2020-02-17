Гвардиола и Стерлинг определились со своим будущим в "Манчестер Сити"

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Гвардиола и Стерлинг определились со своим будущим в "Манчестер Сити"

Журналисты Sky Sports выяснили планы на будущее главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы и вингера Рахима Стерлинга.

Сообщается, что испанский специалист решил остаться у руля "горожан", несмотря на двухлетний запрет на участие в еврокубках.

Примеру своего наставника последовал и звёздный англичанин, заявивший о своей преданности клубу.

Контракт Гвардиолы с "Сити" истекает летом 2021 года, а Стерлинга - 2023 года.

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