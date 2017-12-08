Гвардиола: "Играть на "Олд Траффорд" - большое удовольствие"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался в преддверии матча 16-го тура АПЛ против "Манчестер Юнайтед".

"Для нас большой вызов - держать под контролем матч и постараться сыграть в свой футбол. Наша цель - выйти, расслабиться и понять, что без победы в личных противостояниях мы не выиграем чемпионат. Победим мы, проиграем или сыграем вничью - от этого не решится судьба титула. Это важный матч, в котором можно взять очки, как и для "МЮ". Мы все думаем о том, как сыграть как можно лучше и победить. Играть на "Олд Траффорд" - большое удовольствие. Поэтому мы здесь. Я определённо буду наслаждаться. Жду, когда выйдем на поле. Мне очень нравится быть здесь и работать, чтобы обыграть соперника. Но после игры мы пожмём руки" - приводит слова Гвардиолы официальный твиттер "горожан".

Напомним, что матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится в воскресенье в 19:30 по московскому времени.

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