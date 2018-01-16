Гвардиола интересуется вингером "Реала"

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Гвардиола интересуется вингером "Реала"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола интересуется вингером мадридского "Реала" Марко Асенсио.

Как информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу, наставник "горожан" уже давно следит за прогрессом 21-летнего игрока "сливочных". Теперь же, когда перспективный футболист начал проявлять недовольство своим положением в стане королевского клуба, а также ввиду провала в переговорах "Сити" по подписанию форварда лондонского "Арсенала" Алексиса Санчеса, Гвардиола может предпринять активные попытки заполучить Асенсио в число своих подопечных.

Напомним, также Гвардиола заинтересован в подписании Крооса. | soccernews.ru

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