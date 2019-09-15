Гвардиола иронично прокомментировал 5-очковое отставание от "Ливерпуля"
Вчера, 14 сентября, "Манчестер "Сити" проиграл "Норвич Сити" (2:3) в матче 5-го тура АПЛ. В связи с этим главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал 5-очковое отставание от "Ливерпуля". Об этом сообщает The Guardian.
"Поздравляю, "Ливерпуль". Ты чемпион… Сейчас сентябрь и что? Мы придем в себя и вернемся на поле с новыми силами.
Мы потеряли 5 баллов, однако с "Тоттенхэмом" (2:2) матч был нереально классный. Будем думать, что делать дальше", - сказал Гвардиола.
"Сити" с 10 очками занимает 2 место в АПЛ, "Ливерпуль" с 15 баллами лидирует в турнирной таблице.
Напомним, что в минувшем сезоне "горожане" стали чемпионами Англии, обогнав "Ливерупль" на 1 балл.
А еще: Гвардиола о поражении от "Норвича": "Нужно извлечь урок и двигаться дальше"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1