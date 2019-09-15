Гвардиола иронично прокомментировал 5-очковое отставание от "Ливерпуля"

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Гвардиола иронично прокомментировал 5-очковое отставание от "Ливерпуля"

Вчера, 14 сентября, "Манчестер "Сити" проиграл "Норвич Сити" (2:3) в матче 5-го тура АПЛ. В связи с этим главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола прокомментировал 5-очковое отставание от "Ливерпуля". Об этом сообщает The Guardian.

"Поздравляю, "Ливерпуль". Ты чемпион… Сейчас сентябрь и что? Мы придем в себя и вернемся на поле с новыми силами.

Мы потеряли 5 баллов, однако с "Тоттенхэмом" (2:2) матч был нереально классный. Будем думать, что делать дальше", - сказал Гвардиола.

"Сити" с 10 очками занимает 2 место в АПЛ, "Ливерпуль" с 15 баллами лидирует в турнирной таблице.

Напомним, что в минувшем сезоне "горожане" стали чемпионами Англии, обогнав "Ливерупль" на 1 балл.

А еще: Гвардиола о поражении от "Норвича": "Нужно извлечь урок и двигаться дальше"| http://soccernews.ru
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