Гвардиола избежал наказания за своё поведение после матча с "Ливерпулем"
Футбольная ассоциация Англии решила не наказывать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за его эмоциональное поведение после матча 12-го тура АПЛ против "Ливерпуля".
Напомним, что испанский специалист по окончании игры активно жестикулировал перед арбитрами, а затем артистично пожал им руки и поблагодарил за работу.
Как сообщает Sky Sports, английские футбольные чиновники не нашли в действиях Гвардиолы нарушений регламента.
"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" со счётом 3:1. По мнению наставника "горожан", судейская бригада не назначила в ворота "красных" два чистых пенальти.
Не пропустите: Судья убил "горожан"? Он в любом случае кого-то убил бы! Разбираем матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7