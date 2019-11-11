Гвардиола избежал наказания за своё поведение после матча с "Ливерпулем"

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Гвардиола избежал наказания за своё поведение после матча с "Ливерпулем"

Футбольная ассоциация Англии решила не наказывать главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу за его эмоциональное поведение после матча 12-го тура АПЛ против "Ливерпуля".

Напомним, что испанский специалист по окончании игры активно жестикулировал перед арбитрами, а затем артистично пожал им руки и поблагодарил за работу.

Как сообщает Sky Sports, английские футбольные чиновники не нашли в действиях Гвардиолы нарушений регламента.

"Ливерпуль" победил "Манчестер Сити" со счётом 3:1. По мнению наставника "горожан", судейская бригада не назначила в ворота "красных" два чистых пенальти.

Не пропустите: Судья убил "горожан"? Он в любом случае кого-то убил бы! Разбираем матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Очень странно))ыыыыыы)

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