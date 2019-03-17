Гвардиола извинился за победный гол Агуэро в матче с "Суонси"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола извинился за победный гол форварда своей команды Серхио Агуэро в матче 1/4 финала Кубка Англии против "Суонси".

Аргентинский бомбардир поразил ворота "лебедей" на 88-й минуте, находясь в офсайде, но судейская бригада не зафиксировала положение вне игры.

"Везде используют VAR, а у нас по-прежнему нет. Я прошу прощения. Мне не нравится побеждать таким образом", - цитирует Гвардиолу Eurosport.

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