Гвардиола: "Календарь Премьер-лиги это катастрофа для игроков"



Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола раскритиковал календарь Премьер-лиги.

"Если вы считаете, что календарь такой плотность подходит для развития футболистов, то я не соглашусь. Календарь Премьер-лиги это катастрофа для игроков. Я понимаю, что играть без зимнего перерыва это традиция и мне приходится к этому приспосабливаться. Иногда у игроков есть три дня для восстановления, порой - четыре, но бывает и всего два дня. В прошлом сезоне у нас было еще меньше времени для отдыха. Я могу говорить об этой проблеме, но я не думаю, что руководство лиги что-то изменит", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" вынужден провести четыре матча чемпионата Англии за семь дней.

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