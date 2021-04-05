Гвардиола: "Каждый игрок "Боруссии" отдельно – это фантастика"
Фото: Твиттер @ManCity
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против дортмундской "Боруссии" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.
"Возможно, в этом сезоне "Боруссии" не хватает стабильности, но если оценивать индивидуально каждого игрок – это фантастика. Хуммельс, Джан, Менье, Дауд... да кто угодно! Холанд, Санчо, Азар, Ройс, Брандт. У них невероятные молодые игроки из академии. Им удалось пройти "Севилью", которая всегда здорово играет в матчах на вылет.
Когда я анализирую соперника, то никогда не смотрю в таблицу. Любой матч начинается при счете 0:0. Есть две игры, и кто сыграет лучше, тот и пройдет дальше. Во время моей работы в Мюнхене, Дортмунд был нашим принципиальным соперником. Каждый год против них приходилось биться изо всех сил. Мы играли с ними три года: сначала с Юргеном Клоппом и потом два с Томасом Тухелем.
Конечно, как и все, мы хотим пройти дальше. Но хотеть – одно дело. Надо еще показать это на поле и победить соперника, как мы много раз делали во всех турнирах", – приводит слова специалиста сайт УЕФА.
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