Гвардиола, Клопп и Почеттино - в числе претендентов на премию The Best
ФИФА назвала претендентов на премию The Best, которая будет вручена лучшему главному тренеру мужской команды.
В число номинантов вошли: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Рикардо Гарека (сборная Перу), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг ("Аякс") и Тите (сборная Бразилии).
Вручение состоится 23 сентября в оперном театре "Ла Скала" в Милане.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16