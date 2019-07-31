Гвардиола, Клопп и Почеттино - в числе претендентов на премию The Best

Теги хосеп гвардиолаюрген клоппмаурисио почеттинодидье дешам

Гвардиола, Клопп и Почеттино - в числе претендентов на премию The Best
ФИФА назвала претендентов на премию The Best, которая будет вручена лучшему главному тренеру мужской команды.

В число номинантов вошли: Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Рикардо Гарека (сборная Перу), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Эрик тен Хаг ("Аякс") и Тите (сборная Бразилии).

Вручение состоится 23 сентября в оперном театре "Ла Скала" в Милане. 

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