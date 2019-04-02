Гвардиола: "Когда я увидел, что "Ливерпуль" забил, я подумал: "Вот дерьмо"

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Гвардиола: "Когда я увидел, что "Ливерпуль" забил, я подумал: "Вот дерьмо"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола рассказал, что думает о матче "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (2:1).

"Когда я увидел, что "Ливерпуль" забил, я подумал: "Вот дерьмо". Спустя пять минут я подумал "НУ ладно, здорово". 

Это настоящая битва, никто не говорил, что будет легко, все об этом знали. Это будет даже интереснее. "Ливерпуль" - невероятный соперник", - сказал Гвардиола.

"Ливерпуль" занимает 1 место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 79 баллов "Сити" отстает на 2 очка.

Не пропустите: "Ливерпуль" на последних минутах вырвал победу над "Тоттенхэмом" и переместился на 1 место в АПЛ| http://soccernews.ru 

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