Гвардиола: "Команда показала характер, хорошо атаковали"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче с "Фейеноордом" (4:0).

"Мы говорили о том, что в прошлом сезоне не могли выиграть ни одного матча в Лиге Чемпионов на выезде. Если мы хотим сделать шаг вперед, что должны хорошо играть и дома, и на выезде.

Сегодня провели хороший матч, было важно забить быстрый гол. Команда показала характер, хорошо атаковали. У нас еще много работы, но приятно начать групповой турнир Лиги Чемпионов с победы" - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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