Гвардиола, Конте и Клопп претендуют на звание лучшего тренера АПЛ в декабре

Стал известен список номинантов на приз лучшему тренеру Премьер-лиги по итогам декабря.

В него вошли: Сэм Эллардайс ("Эвертон"), Антонио Конте ("Челси"), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Рой Ходжсон ("Кристал Пэлас"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм").

Главным претендентом на награду является Гвардиола, чья команда выиграла шести матчей из семи и еще один завершила вничью. Стоит отметить, что испанцев становился обладателем приза на протяжении трех предыдущих месяцев.

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