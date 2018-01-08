Гвардиола: "Коутиньо - экстраординарный игрок"

Теги барселонафилиппе коутиньохосеп гвардиолаливерпуль

Гвардиола: "Коутиньо - экстраординарный игрок"Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола похвалил новоиспеченного полузащитника каталонской "Барселоны" Филиппе Коутиньо.

"Если мы говорим с точки зрения качества, то Коутиньо - экстраординарный игрок", - приводит слова наставника "горожан" le10sport.

В нынешнем сезоне Коутиньо забил 12 мячей и сделал 9 результативных передач в 20 матчах за свой бывший клуб - "Ливерпуль".

Напомним, "Барселона" уже представила Коутиньо. | soccernews.ru

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