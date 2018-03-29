Гвардиола лично контактировал с Иско

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола решил поспособствовать переходу полузащитника "Реала" Иско в свою команду.

Как сообщил испанский журналист Хорхе Калабрес, наставник "горожан" лично контактировал с хавбеком "сливочных" и обсуждал с ним возможный трансфер.

Отмечается, что Гвардиола пообещал Иско твёрдое место в стартовом составе "Манчестер Сити" и ключевую роль в команде.

Ранее 25-летний Иско заявлял, что недоволен своим положением в "Реале" и собирается летом сменить клубную прописку.

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