Гвардиола лично пригласил хавбека "Милана" в "Манчестер Сити"
Хавбек "Милана" Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов "Манчестер Сити".
По сведениям RMC Sport, 22-летнего футболиста лично приглашал наставник "горожан" Хосеп Гвардиола. Клаусула алжирца составляет 50 миллионов евро.
Отмечается, что игроком также интересуется ПСЖ. Сам Беннасер перейдет в тот клуб, который гарантирует ему игровую практику.
В текущем сезоне на счету Беннасера одна голевая передача в 23 матчах.
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|Команда
|М
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
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|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18