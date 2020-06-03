Гвардиола лично пригласил хавбека "Милана" в "Манчестер Сити"

Хавбек "Милана" Исмаэль Беннасер попал в сферу интересов "Манчестер Сити".

По сведениям RMC Sport, 22-летнего футболиста лично приглашал наставник "горожан" Хосеп Гвардиола. Клаусула алжирца составляет 50 миллионов евро.

Отмечается, что игроком также интересуется ПСЖ. Сам Беннасер перейдет в тот клуб, который гарантирует ему игровую практику.

В текущем сезоне на счету Беннасера одна голевая передача в 23 матчах.

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