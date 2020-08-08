Гвардиола лидирует в XXI веке по числу побед над "Реалом" в качестве тренера

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Гвардиола лидирует в XXI веке по числу побед над "Реалом" в качестве тренера

"Манчестер Сити" под руководством тренера Хосепа Гвардиолы обыграл "Реал" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Горожане" в обоих играх стадии одержали победы со счетом 2:1.

Как сообщает журналист Педро Мартин, Гвардиола лидирует в XXI веке по числу побед над "Реалом" в качестве тренера. Он одолел мадридский клуб в 11-й раз. Четыре раза его команды проигрывали, а также четыре раза играли вничью.

Отметим, что за Гвардиолой идут Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде, которые побеждали "Реал" по 9 раз.

Напомним, что в своей тренерской карьере Гвардиола, кроме "Сити", работал в "Барселоне" и "Баварии".

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