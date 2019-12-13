Гвардиола лишит игроков "Манчестер Сити" рождественской вечеринки
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола запретил игрокам своей команды посещать рождественскую вечеринку.
По информации Goal.com, испанский специалист считает, что подобные развлекательные мероприятия вредят результатам.
Сообщается, что Гвардиола связывает рождественскую вечеринку прошлого года с поражениями "горожан" от "Кристал Пэлас" (2:3) и "Лестера" (1:2) в конце декабря.
По итогам 16 туров "Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|16
|46
|2
|Лестер Сити
|16
|38
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Вулверхэмптон
|16
|24
|7
|Тоттенхэм
|16
|23
|8
|Шеффилд Юнайтед
|16
|22
|9
|Арсенал Лондон
|16
|22
|10
|Кристал Пэлас
|16
|22
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|22
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|16
|19
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|16
|17
|Астон Вилла
|16
|15
|18
|Саутгемптон
|16
|15
|19
|Норвич Сити
|16
|11
|20
|Уотфорд
|16
|9