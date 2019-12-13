Гвардиола лишит игроков "Манчестер Сити" рождественской вечеринки

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола запретил игрокам своей команды посещать рождественскую вечеринку.

По информации Goal.com, испанский специалист считает, что подобные развлекательные мероприятия вредят результатам.

Сообщается, что Гвардиола связывает рождественскую вечеринку прошлого года с поражениями "горожан" от "Кристал Пэлас" (2:3) и "Лестера" (1:2) в конце декабря.

По итогам 16 туров "Сити" занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на 14 очков.

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