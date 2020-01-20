Гвардиола: "Ливерпуль" - выдающаяся команда, но я 24 часа в сутки думаю о своей"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сказал, что несмотря на результаты "Ливерпуль" думает лишь о своей команде. Об этом сообщает Goal.com.

"Не отрицаю, что "Ливерпуль" - выдающаяся команда, если говорить о результатах. Но все 24 часа я думаю о своей команде, о том, что мы можем улучшить. Меня не отвлекает не "Ливерпуль", не другие команды.

Мы немного пропускаем, но позволяем соперникам реализовывать немногочисленные моменты. Мы должны прибавлять", - сказал Гвардиола.

Напомним, после 20 туров АПЛ отставание "Сити" от "Ливерпуля" составляет 13 баллов.

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