Гвардиола - лучший тренер АПЛ в ноябре

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АПЛ огласила итоги голосования за лучшего тренера лиги по итогам ноября.

Приз получил наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, чья команда в прошлом месяце выиграл все три матча в чемпионате с общим счётом 7:1.

Испанец стал тренером месяца в АПЛ в десятый раз в карьере.

На награду также претендовали Стивен Джеррард ("Астон Вилла") и Юрген Клопп ("Ливерпуль").

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