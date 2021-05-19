Гвардиола - лучший тренер мира по версии FourFourTwo

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Журнал FourFourTwo представил рейтинг лучших тренеров на данный момент.

При составлении рейтинга учитывались профессиональные навыки, а также достижения команды за последние 12 месяцев независимо от ресурсной базы.

Топ-20 лучших тренеров:

1. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити").

2. Антонио Конте ("Интер").

3. Диего Симеоне ("Атлетико"),

4. Юрген Клопп ("Ливерпуль").

5. Юлиан Нагельсманн ("РБ Лейпциг").

6. Ханс-Дитер Флик ("Бавария").

7. Томас Тухель (ПСЖ/"Челси").

8. Маурисио Почеттино (ПСЖ).

9. Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта").

10. Брендан Роджерс ("Лестер").

11. Марсело Бьелса ("Лидс").

12. Марко Розе ("Боруссия" Менхенгладбах).

13. Уле Гуннар Сульшер ("Манчестер Юнайтед").

14. Карло Анчелотти ("Эвертон").

15. Стивен Джеррард ("Рейнджерс").

16. Ральф Хазенхюттль ("Саутгемптон").

17. Стефано Пиоли ("Милан").

18. Хулен Лопетеги ("Севилья").

19. Жозе Моуринью ("Тоттенхэм" - уволен).

20. Эрик тен Хаг ("Аякс").

Отметим, что на 21-м месте расположился Зинедин Зидан "Реал", а Рональд Куман ("Барселона") стал 47-м.

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