Гвардиола: "Ляпорт для меня самый лучший"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вызове защитника команды Эмерика Ляпорта в сборную Франции. Об этом сообщает AS.

"Я ошибся, когда сказал, что Ляпорт - один из лучших левых центральных защитников в Европе. Для меня он самый лучший.

Я очень счастлив и рад за Эмерика, он заслужил вызова в сборную. Мы все очень рады за него, ведь Ляпорт так долго ждал этого", - сказал Гвардиола.

7 сентября Франция сыграет со сборной Албанией, а 10 сентября с Андоррой в рамках отборочного турнира Евро-2020.

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