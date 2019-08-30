Гвардиола: "Ляпорт для меня самый лучший"

Теги манчестер ситихосеп гвардиолаэмерик ляпортфранция

Гвардиола: "Ляпорт для меня самый лучший"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, что думает о вызове защитника команды Эмерика Ляпорта в сборную Франции. Об этом сообщает AS.

"Я ошибся, когда сказал, что Ляпорт -  один из лучших левых центральных защитников в Европе. Для меня он самый лучший.

Я очень счастлив и рад за Эмерика, он заслужил вызова в сборную. Мы все очень рады за него, ведь Ляпорт так долго ждал этого", - сказал Гвардиола.

7 сентября Франция сыграет со сборной Албанией, а 10 сентября с Андоррой в рамках  отборочного турнира Евро-2020.

А еще: Ляпорт, Гризманн и Погба вызваны в сборную Франции на матчи отбора Евро-2020| http://soccernews.ru
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