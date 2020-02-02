Гвардиола: "Ман Сити" играл хорошо, но уступил"

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Гвардиола: "Ман Сити" играл хорошо, но уступил"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался по поводу поражения в матче 25-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" (0:2).

"Мы хорошо играли, но проиграли. Это снова произошла. Они нанесли 2 удара и забили два гола.

Ничего не могу сказать о выступлении. Нужно все проанализировать. Это непросто, мы действительно отлично играли.

Как к такому относится? Назвать этот матч плохим было бы ошибкой. В этом сезоне такое не раз случалось. Ключевым моментом стало удаление", - цитирует Пепа Sky Sports.

У "Сити" в активе 53 балла и 2 позиция. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" - 22 балла.

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