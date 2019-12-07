Гвардиола: "Манчестер Сити" играл в футбол, а "Манчестер Юнайтед" только контратаковал"

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Гвардиола: "Манчестер Сити" играл в футбол, а "Манчестер Юнайтед" только контратаковал"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о матче против "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"Боремся ли мы за чемпионство? Впереди еще много игр, поэтому мы в гонке. Если не станем чемпионами, то может повезет в следующем сезоне.

Это первый раз когда я отстаю от лидера на 14 очков. Раньше такого не было. Мы совершили много ошибок, но нам также не везло. Мы играли в футбол, а "МЮ" за всю игру провел пять контратак", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов"

Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов"

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