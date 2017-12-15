Гвардиола: "Манчестер Сити" купит защитника, так как Компани постоянно травмирован"

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Гвардиола: "Манчестер Сити" купит защитника, так как Компани постоянно травмирован"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что ему необходим новый центральный защитник.

"Недавно я обсуждал с руководством клуба трансферные планы на январь. Сейчас нам не хватает игроков на позиции центрального защитника. Компани постоянно травмирован. Он старается быть готовым к матчам, но мы не может рассчитывать на него регулярно. Поэтому у нас только три центрбека. Впрочем решить этот вопрос в зимнее трансферное окно будет нелегко. Я хочу, чтобы мы купили сильного игрока на несколько лет, а не брать его в аренду. Других приобретений мы делать не планируем", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" рассматривает варианты с покупкой Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона" или Иньиго Мартинеса из "Реал Сосьедада".

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