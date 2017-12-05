Гвардиола "Манчестер Сити" не делал предложение Месси"

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Гвардиола "Манчестер Сити" не делал предложение Месси"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола опроверг информацию, что английский клуб пытался подписать нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.

"Это неправда. Месси начал свою карьеру в "Барселоне" и там же ее закончит. Если бы он хотел покинуть клуб, то не стал бы подписывать новый контракт", - приводит слова Гвардиолы Mirror.

Ранее сообщалось, что продление контракта с 30-летним Месси обойдется "Барселоне" в 350 миллионов евро.

Не пропустите: Месси отклонил предложение из Англии с окладом в 50 миллионов евро в год и 100 миллионами евро подписного бонуса. | http://soccernews.ru

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