Гвардиола: "Манчестер Сити" не страшно ехать на "Олд Траффорд"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от дерби с "Манчестер Юнайтед" в перенесённом матче 31-го тура АПЛ.

"За последние десять лет клуб ощутимо вырос. Сейчас нам уже не страшно ехать на "Олд Траффорд" и играть там, хотя раньше это было куда сложнее. Дело в том, что уровень игроков "Манчестер Сити" уравнял шансы. Ранее разница в классе была более весомой", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" состоится в среду, 24 апреля, в 22:00 по московскому времени.

"Горожане" в случае победы вернутся на чистое первое место в турнирной таблице АПЛ, а поражение или ничья оставят их на второй строчке позади "Ливерпуля".

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