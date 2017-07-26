Гвардиола: "Манчестер Сити" ничем не хуже "Реала"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не стал исключать возможности покупки нападающего "Монако" Килиана Мбаппе.

"Мбаппе является игроком "Монако". Мы продолжаем рассматривать кандидатуру разных игроков. Мбаппе интересуется "Реал"? Уверен, что "Манчестер Сити" ничем не хуже. Мы стремимся покупать самых лучших игроков. Наш клуб попал в число больших клубов, но нам необходимо время, чтобы достичь уровня "Реала" или "Барселоны", - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за 18-летнего Мбаппе 180 миллионов евро.

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