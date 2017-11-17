Гвардиола: "Манчестер Сити" нужно прибавить"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что его команде нужно ещё прибавлять, чтобы оставаться конкурентоспособной.

"Мы можем играть лучше. Я считаю, что команда способна прибавить во многих компонентах. Если вы посмотрите только на результаты, то обсуждать нечего, но надо учитывать и игру команды. Мы отлично понимаем, какое расписание нас ждёт в декабре, поэтому команда должна прибавить" - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Стоит отметить, что "Манчестер Сити" в 11 турах АПЛ одержал 10 побед и 1 раз сыграл вничью. В субботу "горожанам" предстоит гостевой матч с "Лестером".

Не пропустите: Гвардиола стал лучшим тренером АПЛ в октябре. | http://soccernews.ru