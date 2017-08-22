Гвардиола: "Манчестер Сити" потерял два очка"

Теги хосеп гвардиоламанчестер ситиэвертон

Гвардиола: "Манчестер Сити" потерял два очка"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча второго тура английской Премьер-лиги против "Эвертона".

"В первом тайме мы создавали опасные моменты, но не смогли их реализовать. Мы сделали всё возможное. После перерыва внесли коррективы в игру. Я доволен тем, как играла команда. В этом матче мы потеряли два очка. Сейчас необходимо проанализировать встречу" - приводит слова Гвардиолы BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Манчестер Сити" - "Эвертон". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 2-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Юнайтед 2 6
2 Хаддерсфилд Таун 2 6
3 Вест Бромвич Альбион 2 6
4 Уотфорд 2 4
5 Ливерпуль 2 4
6 Саутгемптон 2 4
7 Манчестер Сити 1 3
8 Лестер Сити 2 3
9 Тоттенхэм 2 3
10 Эвертон 1 3
11 Арсенал Лондон 2 3
12 Челси 2 3
13 Бернли 2 3
14 Сток Сити 2 3
15 Суонси Сити 2 1
16 Борнмут 2 0
17 Ньюкасл Юнайтед 2 0
18 Брайтон & Хоув Альбион 2 0
19 Кристал Пэлас 2 0
20 Вест Хэм Юнайтед 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов