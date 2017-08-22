Гвардиола: "Манчестер Сити" потерял два очка"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвёл итоги матча второго тура английской Премьер-лиги против "Эвертона".

"В первом тайме мы создавали опасные моменты, но не смогли их реализовать. Мы сделали всё возможное. После перерыва внесли коррективы в игру. Я доволен тем, как играла команда. В этом матче мы потеряли два очка. Сейчас необходимо проанализировать встречу" - приводит слова Гвардиолы BBC.

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